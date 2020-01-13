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Karadolap Kent Çiftçileri Anaokulu yakında açılacak

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, sosyal belediyecilik alanında hazırladığı projeler arasında bulunan Karadolap Kent Çiftçileri Anaokulu'nun inşaatında sona yaklaşıldı.

13.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:30Karadolap Kent Çiftçileri Anaokulu yakında açılacak
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, sosyal belediyecilik alanında hazırladığı projeler arasında bulunan Karadolap Kent Çiftçileri Anaokulu'nun inşaatında sona yaklaşıldı. Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesinin ilk anaokulunun temelini bizzat kendi atmıştı.

Eyüpsultan Belediyesi, Karadolap Mahallesi Doruk Sokak'ta 2 katlı olarak yapılacak anaokulu, bölgede bu konudaki büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Toplamda 6 bin 550 metrekare alan üzerinde devam eden çalışmalarda, 230 metrekarelik alana inşa edilecek anaokul binasında 6 derslik, 1 atölye sınıfı, oyun terası, iç avlu, yemekhane, çok amaçlı salon ve dış bahçe yer alacak. Anaokulunun çevresinde yapılacak düzenlemeyle ise bin 500 metrekarelik alana çocuk trafik eğitim alanı, 3 bin 150 metrekare yeşil alan, 100 metrekare renk ve koku bahçesi, 10 metrekare satranç oyun alanı, 216 metrekare organik tarım alanı, 50 metrekare kümes birimleri, 252 metrekare çocuk oyun alanı ve 40 metrekare amfitiyatro oyun alanı yapılacak.

1,5 sene içerisinde 10 anaokulu müjdesi

Başkan Deniz Köken, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, göreve geldiği ilk 6 ayda çok sayıda proje ürettiklerini, projeler bittikçe, mülkiyet sorununu çözdükçe temel atmalara başladıklarını belirtmişti. Konuşmasında, nüfusu 40 binin üzerinde olan mahalleleri öne aldıklarını vurgulayan Başkan Deniz Köken, 1,5 sene içerisinde 10 anaokulu inşa edeceklerinin altını çizmişti. Ayrıca ilçede çocuk nüfusun, genç nüfusun çok fazla olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Deniz Köken, onlara hitap edecek ne kadar çok alan açılırsa, çocukların, gençlerin daha çok yararlanacaklarını, fiziken, ruhen, beyin olarak daha güçlü nesiller yetişmesi için ellerinden gelen tüm imkanları seferber edeceklerini söylemişti. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel

Kaynak: İHA

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