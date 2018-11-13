Karaduman: "Samsun'da 3 Dönem Olan 3 İlçe Var"

13 Kasım 2018 Salı 15:00



13 Kasım 2018 Salı 15:00

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, 3 dönem kuralına ilişkin, "Samsun'da 3 dönem olan 3 ilçe var. Havza, Çarşamba ve Canik ilçelerimiz. Canik'in bir dönem belde, 2 dönem ilçe olması 3 dönem kuralına dahil olur ya da olmaz yorumu genel merkezimize ait" dedi.AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, il binasında düzenlediği basın toplantısındaki sözlerine Hakkari'deki mühimmat patlamasında şehit olan askerlere rahmet dileyerek başladı.Belediye başkanlığı aday adaylık süreci hakkında bilgiler veren Başkan Karaduman, "Dün akşam itibariyle ilçelerimizde toplam 80 başvuru yapıldı. 2 tane de Büyükşehir Belediye başkanı adayımız var. Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla dün sona erecek olan aday başvuru süremiz Cuma günü akşam saatine kadar devam etme kararı alındı. Bildiğiniz üzere temayül yoklamamamızı da 18 Kasım Pazar günü yapacağız. İlk defa elektronik oylama sistemine geçildi partimiz tarafından. Umut ediyoruz ve inanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda seçimlerde Yüksek Seçim Kurulunda bu konuda adımlar atacak. Tüm yurtta seçimlerin ilerleyen zamanlarda elektronik ortamda yapılmasıyla ilgili partimizin atmış olduğu bu adım Yüksek Seçim Kuruluna da bir örnek teşkil edecektir diye umuyorum" diye konuştu."Mevcut belediye başkanlarımızın adaylık başvuruları alınmayacak"Hali hazırda mevcut belediye başkanlarının adaylık başvurularının alınmayacağını parti genel merkezinin daha önce açıkladığını ifade eden Karaduman, " İl ve ilçe başkanlıklarımızla da alakalı herhangi bir başvuru alınmayacak. Onlarla ilgili takdir tamamen genel merkezimizde. Genel merkezimiz bunlarla ilgili yapmış olduğu çalışmalarla ve araştırmalarla ilgili sonuçlarını aktaracaklar. Ona göre belediye başkanlarımızın devam edenleriyle devam edeceğiz. Devam etmeyi düşünmedikleriyle ilgili de açıklamalar yapılacak. Adaylık başvuruları değerlendirilerek açıklamalar ona göre yapılacak. Tahmin ediyoruz ki Aralık ayının başından itibaren büyükşehir belediye başkanlıkları açıklanacak. Samsun hemen bunun başında açıklanır mı onu bilmiyorum. Çalışmaları biten belediye başkanlıklarımız hızlı bir şekilde açıklanacak" diye konuştu."İstişareler devam edecek"Belediye başkanı aday adaylıklarıyla ilgili Eylül ayı itibariyle görüşmeler yaptıklarını dile getiren Karaduman, "Gerek Yerel Yönetimler Samsun Sorumlusu Bilal beyle gerek teşkilatla gerekse diğer yerel yönetimlerle genel merkezimiz istişareler halinde çalışmalar yürütüldü. Son zamanlarda biraz daha sıklaştı bunlarla ilgili görüşlerimizi paylaşıyoruz, bu devam edecek. Biten bir süreç yok" şeklinde konuştu."Sistemsel sıkıntılar oluştu"Aday adaylık başvuru süresinin uzatılma nedeni hakkında da bilgi veren Karaduman, "Sistemsel sıkıntılar oluştu. Başvurular sisteme girilemediği için akşama doğru uzatılma söz konusu oldu. Belki Türkiye'nin bazı yerlerinde yeterli başvuru olmayabilir. Onlarla ilgili bilgimiz yok. Ama 'başvuru sayısı yetersiz' konusundan dolayı değil sistemden dolayı sıkıntı olduğu için süreç uzatıldı" ifadelerini kullandı."Kararı genel merkezimiz verecek"Belediye başkanlığındaki 3 dönem kuralı hakkında da açıklamalarda bulunan Karaduman, "3 dönem bizde 3 tane var. Havza, Çarşamba ve Canik ilçelerimiz. Canik'in bir dönem belde olması 2 dönem ilçe olması, 3 dönem kuralına dahil olur ya da olmaz yorumu genel merkezimize ait. Cumhurbaşkanımız büyük ihtimalle tamamı dedi. Belki az bir istisna orada kullanılabilir. Ama bu Samsun'a denk gelir mi bilemiyoruz" dedi.Toplantıya Başkan Karaduman'ın yanı sıra İl Başkan Yardımcıları Güner Armutlu, Erkan Malkoç, Oğuzhan Serinkaya ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan katıldı.AK Parti Samsun İl Başkanlığınca 18 Kasım 2018 Pazar günü Şehit Ömer Halisdemir Salonunda temayül yoklaması gerçekleştirilecek. Temayülde mevcut ilçe belediye başkanlarına ilişkin olarak, "Belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz? Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz? Teşkilat ilişkileri yönünden nasıl buluyorsunuz? Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz? Belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz?" sorularına "iyi, orta ve zayıf" diye cevaplar aranacak ayrıca aday adayı olan veya olmayan önerdikleri iki kişinin adının yazılması istenecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise katılımcılardan 3 isim önermeleri istenecek. - SAMSUN