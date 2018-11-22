Şebinkarahisar
ilçesinde "Karadut Yetiştiriciliği ve Ceviz Ormanları" projesi kapsamındaki ilk etapta bin adet fidan toprakla buluşturulacak.
Kaymakam Taner Tengir, Biroğul Mahallesi'nde uygulanacak olan proje alanında incelemelerde bulundu.
Tengir, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, ilk kez 2016 yılında uygulanan projede istenilen verimin elde edilemediğini söyledi.
Bölgeden tekrar hayata geçirilen çalışmada ilk etapta bin fidan dikileceğini aktararak,"Fidanların dikildiği alanın bakımını yapacak, kontrol edecek personel görevlendirmesi ile sonuca ulaşılacağını umut ediyorum." dedi.
Şebinkarahisar
22 Kasım 2018 Perşembe 10:51