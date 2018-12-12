Karafırın Ekmeğine Rağbet

Kütahya
'nın Emet
, Hisarcık
, Altıntaş
ve Şaphane
ilçelerinde köy ekmeğine rağbet gün geçtikçe artıyor.
Emet ilçesinde köy ekmeği satışı yapan ve aynı zamanda manav işleten Ali Er
, yaptığı açıklamada, "Karafırın ekmeği ekşi maya ile yapılıyor ve oldukça fazla rağbet görüyor. Geçen yıllara göre satış oranımız yüzde 100 arttı. Dayanıklılık ve daha ucuz fitatı olduğu için vatandaşlarımız bu ekmeği tercih ediyor" dedi.
İlçede şarküteri işleten Ercan Kolku, "Müşterilerimizin yoğun karafırın ekmeği talebi üzerine bölgemizde kara fırın diye bilinen fırın sahibi 2 kişi ile anlaşıp her gün düzenli doğal köy ekmeği yaptırmaya başladık. Hazır maya kullanılmayan ve tamamen doğal olarak köylü kadınlarımız tarafından yapılan ekmeklere yoğun ilgi olduğunu gördük. Uzun süre dayanması ile bilinen köy ekmeği lezzet ve doyum olarakta 250 gramlık ekmekten çok farklı. Ayrıca 2 fırınımızda çalışan bayanlarımız da bu sayede para kazanıyorlar. Tüm yöre halkımızı bu eşsiz lezzeti tatmak için bekleriz" diye konuştu.
Altıntaş ilçesinde ekmek üretimi yapan İzzet Akbulut, son dönemde uzun süre dayandığı ve lezzetli olduğu için köy ekmeğine rağbetin arttığını ve satış oranının her geçen gün arttığını söyledi.
Karafırın ekmeği fiyatının uzun süredir 4 TL olması ve fiyatının değişmemsi vatandaşlar tarafından da menuniyetle karşılanıyor.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Hisarcık,Altıntaş,Kütahya,Emet
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:46