Karagöz, Broadway'de görücüye çıkıyor!

Oyuncu, yazar Ayhan Hülagü, sahneye taşıdığı 'Cadının Ormanı-The Forest of The Witch' adlı oyununu dünyanın gözde tiyatrolarının yer aldığı 18 Ocak'ta iki özel gösterimle Broadway-Symphonyspace'de Amerikalılarla buluşturuyor. Hülagü'nün tüm oyunu tek başına canlandırdığı İngilizce oyun, Oscar sahibi, Hollywood büyük starlarından Jim Henson Vakfı tarafından destekleniyor.

U.S. Karagoz Theatre Company, UNESCO somut olmayan kültürel miraslar listesinde yer alan Karagöz, meddah vb geleneksel Anadolu sanatlarını dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan bir tiyatro. Amerika'nın başkenti Washington DC'De kurulan tiyatro sahneye koyduğu geleneksel oyunların modern yorumlarıyla bugüne kadar Amerika'da onlarca gösteri yaptı, uluslarası festivallere davet aldı. Tiyatro şimdi de Türkiye'nin geleneksel gölge oyununu Amerika'nın en büyük ve popüler tiyatrolarının yer aldığı Broadway'de seyirciyle buluşturuyor. Geçtiğimiz yıl tiyatronun Oscar'ı sayılan 2018-Tony ödülünün sahibi La MaMa'da Karagöz gösterileri düzenleyen sanatçı, Karagöz'ü 700 yıllık tarihinde ilk defa Broadway sahnelerine taşımıştı. Symphonyspace'de yeni gösterilerle seyirciyi selamlayacak olan tiyatro, başarısının tesadüf olmadığını gösteriyor ve ülke sanatının tanıtımına büyük bir katkı daha sunuyor.

Karagoz Theatre Company özel projelerle Amerika'da büyük ses getiren ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan uluslararsı bir ekip. Amerika'nın en büyük festivali olan 65.Ulusal Kukla Festivali'nde ana seçkide gösteriler yapan grup, Minesota Üniversitesi'nde karagöz üzerine özel bir sergi açmış ve üniversitede geniş katılımlı bir panel düzenlemişti. Davet aldığı diğer festivaller şöyle sıralanabilir: Great Plain Puppet Train, 34. Neapolis Tiyatro Festivali, La Mama Puppet S., Washington DC Kültür Festivali….

Tiyatronun kurucusu ve performans sanatçısı Ayhan Hülagü, UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Karagöz'e uluslararası sanat platformlarında büyük saygı duyulduğunu anlatıyor. Karagöz'ün gölge oyunu sanatının atalarından olduğunu aktaran başarılı sanatçı, şu açıklamlarda bulunuyor: "Amerika'da okullardan tiyatrolara, yaşlılar evinden kütüphanelere bir çok farklı sahnede onlarca gösteri yaptım. Sonrasında uluslarası festivallerde, üniversitelerde, büyük tiyatrolarda daha geniş kitlelere ulaşma imkanım oldu. Daha önce Broadway'de Amerikalı sanatçılarla dört-beş farklı proje yapmıştım. 'Cadının Ormanı' adlı oyunumla yeniden Broadway'de sahne almak gurur verici. Anadolu gösteri sanatlarını uluslarası platformlarda temsil etmek büyük keyif. Türkiye'de Susam Sokağı, Edi ile Büdü gibi karakterlerin yaratıcısı olarak tanınan dünyanın en meşhur kukla sanatçısı Jim Henson'un vakfı tarafından gösterimin desteklenmesi ülke sanatı adına ayrı bir gurur.''

Ayhan Hülagü ile Mustafa Sönmez'in sahneye taşıyacağı oyun, 18 Ocak'ta saat 11.00 ve 14.00'te Symphonyspace'da izlenebilir.