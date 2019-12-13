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Karagöz Misafirlikte" 14 Burda'da

Bolululara hizmet veren 14 Burda AVM, 14 Aralık Cumartesi günü 'Karagöz Misafirlikte' tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

13.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:49Karagöz Misafirlikte
Bolululara hizmet veren 14 Burda AVM, 14 Cumartesi günü 'Karagöz Misafirlikte' tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

Bolu'da yaşayan çocuklar, 14 Burda AVM'de eğlenceli anlar yaşayacak. 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 ve 17.00' de ücretsiz sahnelenecek 'Karagöz Misafirlikte' tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını 14 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartacak. Büyüklere alışveriş alanında hizmetini sürdüren 14 Burda AVM, ilde yaşayan tüm çocukları eğlenceli anlar yaşamaya davet etti. - BOLU

Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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