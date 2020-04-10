Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karagöz ve Hacivat, 18 milyon öğrencinin evine konuk oluyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin projesi kapsamında hazırlanan eğitici gölge oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim sunulan TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlandı.

10.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:56
Karagöz ve Hacivat, 18 milyon öğrencinin evine konuk oluyor
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin projesi kapsamında hazırlanan eğitici gölge oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim sunulan TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlandı.
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Karagöz'ü tanıtmak amacıyla kurulan merkez, didaktik oyunlar hazırladı.
Öğrencilerin Kovid-19 salgını konusunda bilinçlenmesini sağlayacak kamu spotlarının yanında, çocukları eğlendirirken düşündürecek gölge oyunlarını yazan hayali Nevzat Çiftçi'nin aynı zamanda oynattığı Hacivat ile Karagöz, TRT EBA TV'de 18 milyon öğrencinin evine konuk oluyor.
Merkezin Müdürü ve BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, AA muhabirine, derslerde, önce Hacivat'ın, perdenin esprili diliyle Karagöz'ü derse çağırdığını söyledi.
Öztahtalı, "Bunun yanında, geleneksel metinlerle ortaya konulan oyunlar biraz daha modernize edilerek, çocukların dünyasına hitap edebilecek yeni oyunlar yazıldı. Bunların çekimlerini tamamladık ve TRT EBA TV'ye gönderdik, yayınlanmaya başladı." dedi.
"Karagöz ve Hacivat'ın bakış açısıyla bilinçlendirmeyi hedefliyoruz"
Oyunların genellikle öğrencilerin etkinlik saatlerinde yayınlandığını dile getiren Öztahtalı, şöyle devam etti:
"Derslerin başlangıç aşamalarında çocukların dikkatini biraz daha çekebilmeyi, onları eğlendirirken aynı zamanda Karagöz ve Hacivat'ın bakış açısıyla bilinçlendirmeyi de hedefliyoruz. Dünya çok ciddi bir küresel salgınla uğraşıyor. Karagöz ile Hacivat'ın bu salgına bakış açısını ve bununla ilgili çocuklar açısından alınabilecek tedbirlerin kodlarını, bilgilerini ekranda vermeye çalışıyoruz."
Çocukların Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmalardan dersler çıkardığına işaret eden Öztahtalı, bunun oldukça akılda kalıcı olduğunu söyledi.
Öztahtalı, programın sadece çocukların değil anne ve babaların, öğretmenlerin de dikkatini çektiğini belirterek, "Aldığımız geri bildirimlerden doğru yolda olduğumuzu öğrenebiliyoruz." dedi.
Çekimleri BUÜ Uzaktan Eğitim Merkezinde gerçekleştirdiklerini bildiren Öztahtalı, "Çektiğimiz oyunlarda bir çerçeve belirledik. Oyunları stok olarak çekmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses’e moral konseri Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri
Haberler ›› Güncel ››Karagöz ve Hacivat, 18 milyon öğrencinin evine konuk oluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:13: Büyükşehir'in dezenfektan ordusu Mudanya'da - Haber 13:13: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz - Haber 13:12: Mezarlıklarda bakım ve yenileme çalışması yapılıyor - Haber 13:12: BİFO'nun Barış İçin Müzik Orkestrası ile sahne aldığı konser internette yayınlanacak - Haber 13:12: Mudurnu'da Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler