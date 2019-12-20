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"Karagöz ve Hacivat", AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı hayal perdesinde oyladı

"Karagöz ve Hacivat, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasını hayal perdesinde değerlendirdi.

20.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:44
"Karagöz ve Hacivat, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasını hayal perdesinde değerlendirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi'nde oyun sahneleyen Hayali Tayfun Özeren, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, bunları gölge oyununa yansıttı.
Özeren, sahnelediği oyunda "Karagöz ve Hacivat"a AA'nın fotoğraflarıyla ilgili diyaloglar kurdurdu.
Fotoğrafları, perdeye yansıttığı "Karagöz ve Hacivat"a irdeleten Özeren, "Haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın çektiği "Beyaz yürüyüş" ve "Spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın objektifinden "Çıldır Gölü'nde Kış Şöleni" başlıklı fotoğraflar iç oy kullandı.
Özeren, çocukluğundan beri Karagöz sanatıyla ilgilendiğini söyledi.
"Karagöz ve Hacivat"'ın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına konuk olduğunu ifade eden Özeren, "Karagöz ve Hacivat" fotoğrafları oylamak için birçoğunu inceledi. Birkaç kategoride fotoğraf beğendiler. Kars'ta bir fotoğraf beğendiler "Çıldır Gölü'nde Kış Şöleni", beğendikleri diğer bir fotoğraf Yavuz'nun Koca Seyit'in önünden geçerek Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e açılan bir fotoğrafıydı, başka bir fotoğraf ise iki öğrencinin karlar üzerinden okullarına gidişini gösteren "Beyaz Yürüyüş" fotoğrafıydı." dedi.
Tüm kategorilerdeki fotoğraflar çok güzel olduğunu belirten Özeren, fotoğrafları seçmekte zorlandıklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Ajansı, Güncel

Kaynak: AA


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