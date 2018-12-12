Karagöz ve Hacivat'la Trafik Kuralları Öğretilecek

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:39



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:39

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis memuru Salih Erdem Çetiner, çocuklara Karagöz ve Hacivat aracılığıyla trafik kurallarını öğretiyor.Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğünde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Çetiner, çocuklara trafik kurallarını eğlenceli bir yöntemle anlattı.Perde arkasına geçen ve gölge oyunuyla Karagöz ile Hacivat'ı canlandıran Çetiner, çocuklara hem eğlenceli vakit geçirtti, hem de geleneksel kültürü tanıttı.İlçedeki Bölücek İlkokulu ana sınıfında çocuklarla buluşan Çetiner, gölge oyunu öncesi öğrencilere Karagöz, Hacivat ve gölge oyununun tarihi hakkında bilgi verdi.Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklara trafik kuralları ve genel güvenliği anlatmak için çalışma başlattıklarını, onlara kurulları eğlenceli bir dille anlatmaya karar verdiklerini söyledi.İlk gösterinin eğlenceli ve verimli geçtiğini anlatan Çetiner, "Hem bizim kültürümüzü tanıtmak hem de emniyet kemeri, trafik kuralları ve genel güvenliğe ilişkin bilgi vermenin Hacivat, Karagöz'ün ağzından daha faydalı olacağını düşündük o yüzden böyle bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.Çetiner, ilçedeki 22 ana sınıfında toplam bin 200 çocuğa Hacivat ve Karagöz gösterisi ile trafik kurallarını anlatacağını sözlerine ekledi.Karagöz ve Hacivat gösterisini izleyen öğrencilerden Kaan Karakaş da oyunun çok eğlenceli ve güzel olduğunu, trafik kurallarını eğlenerek öğrendiğini belirtti.