Karagülün Ünü ve Kullanım Alanı Artıyor

11 Kasım 2018 Pazar 12:32



11 Kasım 2018 Pazar 12:32

HALİL FİDAN - Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü görünümünü ve kokusunu yetiştiği topraktan alan, rengiyle turistlerden yoğun ilgi gören karagülden reçel, lokum, parfüm, kolonya, çikolata, sabun ve krem gibi ürünler yapılıyor.İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Şeref Albayrak'ın öncülüğünde, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen Halfeti'nin turizm merkezi haline getirilmesi için hummalı çalışmalar yürütülüyor.Bu çalışmalar kapsamında, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken karagül, ziyaretçilerce görülmesi için sahil kenarındaki serada yetiştirildi. Söz konusu bitkiden reçel, lokum, parfüm, çikolata, sabun ve krem üretildi.Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edilen ilçeye gelen ziyaretçiler, sahildeki serada gördükleri karagülden elde edilen ürünleri evlerine götürme imkanı buluyor.Uluslararası bir parfüm firması da karagülün esansından ürettiği "Halfeti" isimli parfümü, farklı ülkelerde yüksek fiyattan satışa sunuyor. Her yıl yüzlerce kişinin ziyaret ettiği "saklı kent"in, bu ürünler sayesinde daha da tanınması amaçlanıyor."Halfeti parfümü çok beğenildi"Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada sadece Halfeti'de yetişen ve televizyon dizileri ile kitaplara konu olan karagülü, daha çok tanıtmak istediklerini ifade etti.Bu yıl turizmde yoğun bir dönem geçirdiklerini ve bunda karagülün de etkisinin bulunduğunu vurgulayan Şeref Albayrak, şunları söyledi:"Vatandaşlarımızın ilçeye geldiklerinde Karagül'ü görebilmesi için Halfeti Belediyesi olarak sahilde karagül serası oluşturduk. Ayrıca ilçenin farklı yerlerinde söz konusu bitkinin ekim alanını arttırdık. Bu yıl Halk Eğitim Merkezindeki kadın kursiyerler tarafından karagülden reçel, lokum, parfüm, çikolata, sabun, krem gibi ürünler yaptık. Gelen turistlerimiz hem karagülü canlı olarak serada görüyorlar hem de Halfetili kadınların el emeği olan karagülden yaptığımız ürünlerden alma imkanı buluyorlar. İngiltere'deki bir marka da daha önce Halfeti'nin karagül esanslarını değerlendirerek Halfeti markasıyla dünyaya bir parfüm satışına başladı. Bu parfüm çok beğenildi. Karagülün ünü ülkeyi aştı, bizde bu bitki sayesinde daha çok kişiyi Halfeti'ye, Şanlıurfa'ya ve ülkemize çekmek istiyoruz."Halfeti Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eşref Arıkan, kurslara devam eden 20 kadınla, karagül bitkisinden farklı ürünler yaptıklarını belirterek, "Bitki sonbahar ve ilkbaharda açıyor. Bizde o dönemde yapraklarını kurutuyoruz. Daha sonra ise bundan reçel, çay, çikolata, lokum gibi ürünler elde ediyoruz. Bu ürünlerimiz ilçeye gelen ziyaretçiler tarafından çok beğenildi. Konuklarımız bununla birlikte yine burada yaptığımız süs eşyalarına rağbet gösteriyor." diye konuştu.