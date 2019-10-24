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Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü

- Karagümrük hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL - TFF 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Adana Demirspor deplasmanına gidecek olan Karagümrük, bu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

24.10.2019 17:48
- Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL - TFF 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Adana Demirspor deplasmanına gidecek olan Karagümrük, bu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.
TFF 1. Lig'de 8 maçta topladığı 15 puanla 3. sırada yer alan Karagümrük, hafta sonunda deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Tam kadro olarak hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular daha sonra Adana Demirspor maçının taktiği üzerinde durdu.
Karagümrük, pazar günü oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı antrenmanla devam edecek.
Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor

Kaynak: İHA

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