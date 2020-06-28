Karagümrük taraftarına yasak işlemedi!

TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u ağırladı.

Karagümrük taraftarına yasak işlemedi!
28.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:33
TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u ağırladı. Seyircisiz oynanan mücadelede Karagümrük taraftarı, stadın kenarında bulunan evlerin balkonlarına ve teraslarına çıkarak takımlarına destek verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig başlarken, Türkiye Futbol Federasyonu bütün karşılaşmaların seyircisiz oynanmasına karar vermişti ancak Fatih Karagümrük taraftarları, hem kurallara uydu hem de takımlarını yalnız bırakmadı. TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Karagümrük, İstanbulspor'u konuk ederken, mücadele seyircisiz oynandı. Ancak Vefa Stadı'nın yanında bulunan ve stadı çok iyi yerden gören apartmanlar doldu taştı. Bayraklarını alıp formalarını giyen Karagümrük taraftarları, balkonları ve terasları doldururken, takımlarının sahaya çıkmasının ardından desteğe başladı. Stadı gören hemen hemen bütün dairelerin camları, balkonları ve terasları, Karagümrük taraftarlarınca dolarken, kırmızı-siyahlı taraftarlar, büyük bir coşkuyla takımlarına destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Spor, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000’in altına inebiliriz Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
Tıp dünyası Hindistan’da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Dünya
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Son Dakika: Muğla’da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul’da ilk kez kullanıldı Güncel
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Güncel
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Ekonomi
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Ekonomi
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Esed’in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Dünya
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Haberler››Spor››Karagümrük taraftarına yasak işlemedi! - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

21:28: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi flaş açıklamalar! - Spor 21:27: CANLI YAYIN DUYURUSU - Spor 21:21: Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Spor 21:20: Süper Lig: M.Başakşehir: 0 Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) - Spor 21:15: Berna Gözbaşı: "Ligde kalmaya kararlıyız" - Spor 20:33: G.Saray kaleciyle karşı karşıya kaçırdı! Mert gole izin vermedi - Spor 20:29: Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi - Spor 20:11: Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı - Haber 14:19: Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor - Haberler 20:09: Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi - Haber