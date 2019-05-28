Karagümrük taraftarları yola çıktı

2. Lig Play-Off Finali'nde Sakaryaspor
ile karşı karşıya gelecek olan Karagümrük'te, taraftarlar Bursa
'ya gitmek için yola çıktı.
Spor Toto 1. Lig'e yükselecek olan son takımın belirleneceği 2. Lig Play-Off Final maçı öncesinde Karagümrüklü taraftarlar, Bursa'ya hareket etti. Play-Off'ta önce Şanlıurfaspor
'u ardından da Manisa
Büyükşehir Belediye'yi saf dışı bırakarak finale yükselen Fatih Karagümrük
, önce Samsunspor
'u, ardından da Sarıyer
'i eleyen Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.30'da oynanacak maç için Karagümrük'ten otobüs, minibüs ve özel araçlarıyla hareket eden Karagümrüklü taraftarlar, Osman Gazi
Köprüsü'nde buluşarak, emniyet güçlerinin göstereceği güzergah üzerinden stada ulaşacak. - İSTANBUL
Sakaryaspor
, Bursa
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Kaynak: İHA