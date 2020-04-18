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Karagümrük taraftarlarından 112 Acil Servis ekibine sürpriz karşılama

Fatih'te bir grup taraftar ihbarda bulunarak çağırdıkları 112 Acil Servis ekibine sürpriz karşılama yaptı.

18.04.2020 00:21 | Son Güncelleme: 18.04.2020 00:23
Fatih'te bir grup taraftar ihbarda bulunarak çağırdıkları 112 Acil Servis ekibine sürpriz karşılama yaptı.
Karagümrük Taraftarları Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına moral vermek için coşkulu bir karşılama hazırladı.
Taraftarlar, vaka ihbarı üzerine semte gelen sağlık çalışanlarını canlı müzik ve meşale ile karşıladı. Saksafon eşliğinde "Güzel günler göreceğiz" ve "Hayat bayram olsa" şarkılarını seslendiren taraftarlar, sağlık çalışanlarına tezahüratta bulundu.
Meşale dumanının kapladığı sokakta ambulanstan inen sağlık çalışanlarına taraftarlarca çiçek verilirken, sağlık çalışanları da kendilerine yönelik sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi.
Bu sırada evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar da sağlık çalışanlarını alkışladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'da Twitter hesabından söz konusu videoyu paylaşarak, "Biraz daha sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve evde kalacağız... Karagümrük halkı teşekkürler...112 ve sağlık çalışanları her yerde. Allah'ın izni, sağlık çalışanlarının bilgi ve özverisiyle Kovid-19'u defedeceğiz...Hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı. Karagümrük taraftarlarından 112 Acil Servis ekibine sürpriz karşılama

Kaynak: AA

Etiketler: Acil Servis, Güncel
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