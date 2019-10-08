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Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrıldığını duyurdu.

08.10.2019 16:57Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrıldığını duyurdu.

TFF 1. Lig'de geride kalan 7 haftada topladığı 12 puanla 5. sırada bulunan Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollar ayrıldı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçen sezondan bu yana başarıyla çalışan Teknik Direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile görülen lüzum üzerine karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık. Emeklerinden dolayı Cüneyt Dumlupınar ve ekibine teşekkür ederiz. Hocamızdan başka alanlarda faydalanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Dumlupınar, Spor

Kaynak: İHA

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