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Karahan ve İbiş ailelerinin acı günü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın babası Süleyman Özden Karahan ile Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Erkan İbiş'in babası Vahit İbiş için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

28.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:24 Karahan ve İbiş ailelerinin acı günü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın babası Süleyman Özden Karahan ile Üniversitesi (AÜ) Rektörü Erkan İbiş'in babası Vahit İbiş için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Murat Karahan, Erkan İbiş ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş'in yanı sıra ailesi, yakınları, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, siyasetçiler, sanatçılar ve akademisyenler katıldı.
Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karahan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı, İbiş'in cenazesi ise Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Murat Karahan, Erkan İbiş, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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