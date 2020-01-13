Haberler » Güncel » Karahisar Kalesi'nde eşsiz kış manzarası - Haber

Karahisar Kalesi'nde eşsiz kış manzarası

AFYONKARAHİSAR'da, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Karahisar Kalesi ve Akarçay, eşsiz manzara oluşturdu.

13.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:32Karahisar Kalesi'nde eşsiz kış manzarası

AFYONKARAHİSAR'da, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Kalesi ve , eşsiz manzara oluşturdu.

Afyonkahisar'da kent merkezinde volkanik özellikli, yerden yüksekliği 226 metre olan doğal yükseltili bir kaya kütlesi üzerinde 3 bin 360 yıllık geçmişe sahip Karahisar Kalesi, kar yağışının ardından doyumsuz bir manzara sunuyor. Hitit, Roma, Bizans, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan, dik yamaçları ve zorlu patikalarıyla dikkati çeken Karahisar Kalesi'ne gelenler, bu eşsiz manzara önünde fotoğraf çektirdi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri de Karahisar Kalesi ve Akarçay'ı drone ile görüntüledi.



Karahisar, Akarçay, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:00  THY, İTALYA'DAKİ GREV NEDENİYLE BAZI UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ - Haber
14:00  Elazığ'da hasta yakınlarının yapmış olduğu ürünler sergilendi - Haber
14:00  Hakkari'de soğuk havadan etkilenen kediler kurtarıldı - Haber
14:00  Bitlis'te dondurucu soğukta ahırdan çıkamayan mandalar kaplıcada yıkanıyor - Haber
13:55  Yıldırımlılara 'ücretsiz danışmanlık' - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
13.01.2020 14:02:54