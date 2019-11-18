Haberler » Güncel » Karahisar Kalesi'nde sis manzarası etkiledi - Haber

Karahisar Kalesi'nde sis manzarası etkiledi

Afyonkarahisar'da etkili olan sis, tarihi Karahisar Kalesi ile seyri doyumsuz bir manzara oluşturdu.

18.11.2019 18:51 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:53
Afyonkarahisar'da etkili olan sis, tarihi Kalesi ile seyri doyumsuz bir manzara oluşturdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisarlı fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, sisler içinde kalan 226 metre yükseklikteki kalenin bu manzarasını drone kamerası ile fotoğraflayarak adeta ölümsüzleştirdi.
Fotoğrafta bir tarafı sisler içinde kalan kale ve şehir görünürken diğer tarafta güneşin aydınlattığı şehir yer alıyor. Selek'in bu fotoğrafı sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.
Selek, yaptığı açıklamada, birkaç gündür Afyonkarahisar'da sabahları yoğun sis oluştuğunu kaydetti.
Sis hayatı zorlaştırsa da fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sunduğunu belirten Selek, şöyle devam etti:
"Ben de bunu değerlendirmek için şehrin simgesi olan Karahisar Kalesi'nin fotoğrafını çekmek istedim. Drone kameramı uçurduğumda kalenin eşsiz manzarası ile karşılaştım. Kalenin bir tarafı sisler içinde diğer yanı güneşli bir manzara sunuyordu. Gördüğüm manzara beni büyülemişti. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesabım üzerimden paylaştıktan sonra çok sayıda yorum, beğeni ve paylaşım aldım. Beni büyüleyen manzara herkesi etkilemişti. Fotoğraf gerçekten emek istiyor. Bu emeğin sonunda böyle güzel bir fotoğrafın çıkmasından büyük mutluluk duydum. Umarım güzel Afyon'umuzun tanıtımında bu fotoğrafla çorbada benim de tuzum olmuştur."
Karahisar Kalesi'nde sis manzarası etkiledi

Karahisar, Afyon, Kale, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:18 Uşak'taki kazada yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
20:16 Tiyatro oyunu yabancılar için İngilizce alt yazılı sahnelendi
20:15 Van'da iş merkezinde yangın
20:13 Yönetmen Derviş Zaim: "Hayat hiç istemediğim halde beni buralara getirdi"
20:12 Çavuşoğlu: "(YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden temizlenmesi) Netice alamazsak, tıpkı ABD ile...
18:08 Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı
18:49 Son dakika: EYT'lilerle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
19:59 Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
15:25 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango
18.11.2019 20:19:30