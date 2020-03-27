Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karaisalı Belediyesi 30 bin lavanta fidesi dağıttı

Karaisalı Belediyesi, lavanta dikimini ilçede yaygınlaştırmak amacıyla 30 bin fide dağıttı.

27.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:30
Karaisalı Belediyesi 30 bin lavanta fidesi dağıttı
Karaisalı Belediyesi, lavanta dikimini ilçede yaygınlaştırmak amacıyla 30 bin fide dağıttı.
Karaisalı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunan vatandaşlara lavanta fideleri düzenlenen törenle dağıtıldı.
Belediye Başkanı Saadettin Aslan, törende yaptığı konuşmada, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Lavantanın ilçemizde dikim ve üretimini teşvik etmek amacıyla bu fideleri vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Üreticilerimize desteklerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edecek. Dağıttığımız lavantalar olgunlaştığında üreticilerimize belediye olarak arı kovanları dağıtacağız. Dağıtacağımız arı kovanları ile vatandaşlarımız lavanta balı üretecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Saadettin Aslan, Karaisalı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Karaisalı Belediyesi 30 bin lavanta fidesi dağıttı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda ’Lüffen’ diye seslendi Haberler
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda "Lüffen" diye seslendi
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam
Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Hastanelerin bütün kargoları ücretsiz oldu - Haber 15:32: Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılındı - Haber 15:32: BM'den İdlib'e insani yardım - Haber 15:32: Amasya'da çanta fabrikasında ücretsiz maske üretimi başladı - Haber 15:32: Batman'da sürücü ve yolculara koronavirüse karşı ateşi ölçümü - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 14:34: Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı - Haberler 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber