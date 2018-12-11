Karaisalı'da Yol Sorunu

Adana
'ye 65, Karaisalı
ilçesine 15 kilometre uzaklıkta olan Çorlu
Mahallesinin yollarının bozuk olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
Çorlu Mahallesi sakinlerinden Ali Kara
, "Eskiden köy denilen şimdi ise mahalle olan Çorlu'nun Araplı
, Akışlı, Bozukhüsür, Hüsür, Kalaycılar, Kevizli, Konurlu, Sürmeliler ve Cennetli mezraları var. Toroslar
'ın eteğinde kuruludur. 9 parçadan oluşmuştur. Mahallemizin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı. Orman yerleşim yeri olup ormancılık da ekonomimizde önemli bir yer tutmaktadır" dedi.
Karaisalı'nın Çorlu Mahallesine bağlı 9 mezranın yolunun bozuk olduğunu söyleyen Ali Kara, "Ana yol, yani Çatalan
yolu ile arası 3 kilometre olmasına rağmen yol çok kötü. Arabalarla zor gidiyoruz. Yolun tadilatını kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz, açılan çukur ve hendekleri küreklerle dolduruyoruz. O da dağılıyor. Yani buna bir çözüm bulacak kişilere ulaşamıyoruz" diye konuştu. Araç
kullanırken çukurlara düşmemek için sürekli zik-zaklar yaptıklarını ifade eden Ali Kara, araçlarının kullanamaz hale geldiğini sözlerine ekledi. - ADANA
Çorlu,Adana,Karaisalı
11 Aralık 2018 Salı 09:51