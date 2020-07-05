Karaismailoğlu: "Çukurova bölgesine, saygıdeğer vatandaşlarımıza, milletimize yakışır bir...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Mersin'de yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı araçla gezisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun karşılanması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun havaalanı inşaatında incelemelerde bulunması Ulaştırma...
05.07.2020 13:38 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:14
Kaynak: AA
Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Çukurova, Mersin, Güncel, Haber