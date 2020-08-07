Karaismailoğlu: ’(Kovid-19) Hiçbir şantiyemizi kapatmadık ama tedbirlerimizi de elden bırakmadık’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemi sürecinde hiçbir şantiyenin kapanmadığını tedbirleri alarak özverili bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Adil Karaismailoğlu, AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını hatırlatarak, bir yandan tarihe sahip çıkarken diğer yandan vatandaşın yaşam kalitesini artırmak için hizmetlere devam ettiklerini söyledi.

Memleketin her noktasında özverili bir çalışmanın sürdürüldüğünü kaydeden Karaismailoğlu, "İnanın o kadar büyük çalışmalar var ki, çoğunda 'Arkadaşlar siz açın devam edin vatandaş kullansın' diyoruz. Yetişemiyoruz. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002 yılında beri ülkemizde reform niteliğinde çok büyük atılımlar yapıldı. Hala daha devam ediyor. Dünyanın gıptayla baktığı, dünyanın en önemli mühendislik açısından çok önemli projeler yapılmaya devam ediyor." diye konuştu.

Daha da iyi ve güzel projelerin yapılacağını belirten Karaismailoğlu, "Vatana, millete hizmet etmek nasip işidir. Biz de nasibimizi buralarda arıyoruz. İnşallah vatandaşımızın mutluluk duyacağı ve bize dua edeceği işlerde her zaman var olacağız ve devam edeceğiz." dedi.

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bütün dünyadaki sistemler ve ekonomi bir anda çöktü. Adeta maske savaşları başladı ama ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle bir şeye bulaşmadan, biz tedbirlerimizi aldık ve şantiyelerimizi ayakta tuttuk. Hiçbir şantiyemizi kapatmadık ama tedbirlerimizi de elden bırakmadık. Halen daha aynı özveriyle devam ediyoruz. Millet eve kapandığında, dünya da bütün sistemler çöktüğünde biz şantiyelerde dolaşıp işlerimizin takibini yapıyorduk. O yüzden bu başarılı işler çıkıyor. Bu da özveri, iyi niyet, vatan ve millet aşkı olmazsa olmaz. Tabii biz bunların feyzini Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. Allah ona da sağlık, uzun ömür versin. Onun liderliğinde bu ülkede yapacak çok işimiz var. Çok işler yaptık, çok iyisini yapacağız. Çünkü vatandaşımız bunu hak ediyor."

Karaismailoğlu, pandemi sürecinde dünyada ekonomik iflaslar ve sıkıntılar yaşanırken Aydın-Denizli Otoyolu ihalesine gelen taleplerin ve ilginin ülkeye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenin bir eseri olduğunu da vurguladı.

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Denizli'de 3 milyar 872 milyon liralık ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptıklarını da dile getirdi.

Denizli sınırları içinde daha önceden 9 projenin bitirildiğini ve 14'ünün ise devam ettiğini hatırlatan Karaismailoğlu, Denizli için demiryolu çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.