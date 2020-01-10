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Karakartallılar, Beşiktaş'ı Antalya kampında ziyaret etti

Vodafone, Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal Hareketi üyelerine sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha ekleyerek, Vodafone KaraKartal üyesi 3 talihliyi, Beşiktaş'ın Antalya'da sürdürdüğü devre arası kampına götürdü.

10.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:22Karakartallılar, Beşiktaş'ı Antalya kampında ziyaret etti
Vodafone, Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal Hareketi üyelerine sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha ekleyerek, Vodafone KaraKartal üyesi 3 talihliyi, Beşiktaş'ın 'da sürdürdüğü devre arası kampına götürdü.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone KaraKartal Hareketi'nin ayrıcalıklarından "Kamp Ziyareti" faydası kapsamında sosyal medyada düzenlenen yarışmayı kazanan Gökhan Kılıç, Esma Yeşilçay ve Murat Filiz, Beşiktaş'ı Antalya'da sürdürdüğü devre arası kampında ziyaret etme şansı yakaladı. Vodafone KaraKartallılar, takımın antrenmanını ve Mezokovesd Zsory FC ile oynadığı hazırlık maçını izledikten sonra futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş JK'ya 11 milyon lirayı aşkın ek katkı

Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Vodafone'un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 ve 9 TL'lik destek paketleri ile takımlarına destek olabiliyor.

Bu paketler sayesinde aylık 1 ve 2 GB'lık sosyal medya internet paketlerine sahip olan taraftarlar ayrıca, Beşiktaş JK'nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli olmak üzere 5 TL'lik destek paketinde 250 MB ve 9 TL'lik destek paketinde 500 MB oranında galibiyet primi, takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, ayın sürprizi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK'ya bugüne kadar 11 milyon lirayı aşkın ek katkı sağlandı.

Beşiktaş, Antalya, Ekonomi

Kaynak: AA

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