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Karakartallılar Beşiktaş'ı antrenmanda ziyaret etti

Vodafone KaraKartal Hareketi'nin Kasım ayı talihlileri Beşiktaşlı futbolcularla buluştu.

27.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:45Karakartallılar Beşiktaş'ı antrenmanda ziyaret etti
Vodafone KaraKartal Hareketi'nin Kasım ayı talihlileri Beşiktaşlı futbolcularla buluştu. Çekilişi kazanan 9 Vodafone KaraKartallı, Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanına konuk oldu.

Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı aboneler çekiliş sonrasında Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanına konuk oldu. Kasım ayı kazanan 8 taraftar, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek keyifli bir gün yaşadı.

Beşiktaş JK'ya 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı

Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK'ya bugüne kadar 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı sağlandığı açıklandı. Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında galibiyet primi, takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, ayın sürprizi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor. - İSTANBUL

Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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