Karakartallılar Beşiktaş'ı antrenmanda ziyaret etti

Vodafone KaraKartal Hareketi'nin Kasım ayı talihlileri Beşiktaşlı futbolcularla buluştu. Çekilişi kazanan 9 Vodafone KaraKartallı, Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanına konuk oldu.

Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı aboneler çekiliş sonrasında Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanına konuk oldu. Kasım ayı kazanan 8 taraftar, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek keyifli bir gün yaşadı.

BEŞİKTAŞ JK'YA 11 MİLYON TL'Yİ AŞKIN EK KATKI

Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK'ya bugüne kadar 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı sağlandığı açıklandı. Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında galibiyet primi, takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, ayın sürprizi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor.

(İHA)

Kaynak: İHA