Karakeçili'de AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

Karakeçili
ilçesinde AK Parti
seçim bürosu açılışı yapıldı.
Açılışa, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can
, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Karakeçili Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Hüseyin Özçelik
ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Can, burada yaptığı konuşmada, Karakeçili ilçesine şimdiye kadar gelmeyen hizmetlerin AK Parti belediye başkanları döneminde geldiğini söyledi.
İlçe için bu dönemde de çok büyük projelerin olduğunu belirten Can, "Atalarımızın yadigarı Çeşnigir Köprüsü'nün projesi hazır, alt yapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah bittiğinde Kırıkkale ve Karakeçili'nin turizmi açısından çok getirisi olacak. Kesik
köprü barajından yapılan sulama için hazırlanan projeye 270 milyon liralık kaynak aktarıldı. Biz söz verdiysek yaparız. 31 Mart akşamı birileri pusuda bekliyor. AK Parti'nin tökezlemesini bekliyor. Karakeçili, Kırıkkale ve Türkiye
buna müsaade etmez. Bu millet, AK Parti'ye destek olmaya devam ediyor." diye konuştu.
Yapılan konuşmalar sonrasında kurdele kesilerek seçim bürosunun açılışı yapıldı.
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Kaynak: AA