Karakeçili'de Mangala Oyunu Turnuvası Düzenlendi

Karakeçili
Kaymakamlığı tarafından ilçede mangala oyunu turnuvası düzenlendi. Kaymakamlık
tarafından temin edilen oyun materyalleri okullara dağıtılarak, okullarda yarışma düzenlendi.
Eleme usulü oynanan oyun neticesinde finale yükselen öğrenciler Karakeçili Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen finalde karşılaştı.
Final müsabakaları sonucunda ilkokullarda Sudenaz Yazıcı, ortaokullarda Elif Can
Temur ve liseler düzeyinde de Buğrahan Aydemir birinci oldu. Dereceye girenlere tablet, ahşap mangala takımı ve 100 temel eserden oluşan kitap seti hediye edildi.
Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk zeka ve strateji oyunu olan mangalanın tarihi araştırmalara göre çok eski tarihlerden beri Türkler arasında oynandığını söyledi.
Gökmenoğlu, "Oyunun genç kuşaklara tanıtılması ve yaygınlaştırılması yararlı olacaktır. Mangala oyununun diğer oyunlardan farkı, yaşlı insandan çocuğa kadar her yaştan ve kültürden insanın oynayabileceği bir oyun. Mangala oyunu stratejisinde uyanıklık, önceden görme, esneklik, direnme, sabır ve bellek meziyetlerinin gelişmesine katkı sağladığı belirtilmektedir. Tarihimiz ve kültürümüz açısından önemli bir yer tutan bu oyun, öğrencilerimizin kendilerini geliştirmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.
14 Aralık 2018 Cuma 18:10