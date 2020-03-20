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Karakeçili ilçesinde koronavirüs önlemleri

Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

20.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:24
Karakeçili ilçesinde koronavirüs önlemleri
Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Karakeçili Belediyesi ekiplerince kamu kurumları, camiler, öğrenci yurtları, okullar, iş yerleri, hastane, toplu taşım araçları, pazar yerleri, meydanlar ve ana caddeler dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Veysel Aydemir, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ilçede dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Halk sağlığı açısından her gün vatandaşların bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yaptıklarını dile getiren Aydemir, bu virüsten korunmak için her bireyin kendi temizliğine de dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Karakeçili, Güncel

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