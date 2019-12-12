Haberler » Güncel » Karakeçili Sucuk Üretim Tesisi deneme üretimine başladı - Haber

Karakeçili Sucuk Üretim Tesisi deneme üretimine başladı

Karakeçili ilçesinde yapımı tamamlanan sucuk üretim tesisi deneme üretimine başladı.

12.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:00Karakeçili Sucuk Üretim Tesisi deneme üretimine başladı
ilçesinde yapımı tamamlanan sucuk üretim tesisi deneme üretimine başladı.
Kaymakam Yunus Emre Şahin, Belediye Başkanı Veysel Aydemir ile İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, tesisi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Şahin, Vali Yunus Sezer'in tesisin yapılmasına büyük destek sağladığını belirterek, kendisine teşekkür etti.
Karakeçili'nin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu dile getiren Şahin, "Hayvancılık geliştiği için eti ve sucukları meşhur. Ankara ve Kırıkkale'de iyi biliniyor. Valimiz Yunus Sezer'in destekleri ile bu tesis yapıldı. Bu bölgede tanınan Karakeçili sucuklarını Türkiye'ye tanıtmak için bu üretim tesisi deneme üretimine başladı. 'Karakeçili Kayı Sucukları' adı altında Türkiye'ye tanıtarak bir marka haline gelmesi için hep birlikte çalışacağız. Bu tesis Karakeçili ilçesinin ekonomisine büyük katkı sağlayarak, hayvancılığın gelişmesini de destekleyecek." diye konuştu.

Veysel Aydemir, Yunus Sezer, Karakeçili, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38 Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15'inci kara... - Haber
14:38 Annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın sanığa 15 yıl hapis cezası - Haber
14:36 3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü ehliyetsiz çıktı - Haber
14:36 YEE bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğretti - Haber
14:36 Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Irak'taki gösterilerde 3 gazeteci öldürüldü - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:42:29