Karakese İlkokulu 3/a sınıfı mülteci çocuklar için e-twinning projesi

Başlatılan proje ve amacı hakkında bilgiler veren sınıf öğretmeni Halil Aksay; Karakese İlkokulu 3/A sınıfı olarak, Dünyada milyonlarca mülteci var ve neredeyse yarısından fazlası çocuklardan oluşmaktadır. Çocuklar bizim geleceğimizdir ve her çocuğun eğitim hakkı vardır diyerek "Hi! I am a refugee" isimli e-twinning projesi başlattık. Projeyi başlatmaktaki amacımız; okullarımızdaki mülteci çocukların yeni okullarına arkadaşlarına alışmalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktır. Proje kapsamında öğrencilerimiz, okulumuzda bulunan mülteci öğrencimiz Hamza'nın yaşadıklarını anlatan bir şarkı yaptı. Bu şarkıyı hep birlikte söylediler.

