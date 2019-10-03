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"Karakız" sıkıştığı kayalıklarda 3 gündür kurtarılmayı bekliyor

"Karakız" sıkıştığı kayalıklarda 3 gündür kurtarılmayı bekliyor Osmaniye'de otlanırken kayalığa düşerek sıkışan Karakız isimli keçi için köylüler seferber olmasına rağmen kurtarılamadıOSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Taşköprü köyünde, dağlık alanda otlandığı sırada kayalıklarda...

03.10.2019 10:55
"Karakız" sıkıştığı kayalıklarda 3 gündür kurtarılmayı bekliyor
Osmaniye'de otlanırken kayalığa düşerek sıkışan Karakız isimli keçi için köylüler seferber olmasına rağmen kurtarılamadı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Taşköprü köyünde, dağlık alanda otlandığı sırada kayalıklarda düşerek sıkışan Karakız adlı keçi 3 gündür kurtarılmayı bekliyor.
Taşköprü köyüne bağlı Diniker Mahallesinde yaşayan Bilal Uçuk, 30 Eylül günü keçilerini dağlık alana otlatmaya götürdü. Ancak keçilerden birisi yukarıdan aşağıya kayalık alanın içerisine düşerek sıkıştı. Karakız adlı keçinin sahibi Bilal Uçuk ne yaptıysa da keçisini sıkıştığı yerden kurtaramadı. Köyün imamı başta olmak üzere diğer köylülere de keçisinin kayalık alanda sıkıştığını ve kurtaramadığını söyleyen Bilal Uçuk ve diğer köylüler, dağa seyyar elektrik kablosu çekip delici kırıcı alet yardımıyla kayayı kırıp keçiyi kurtarmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar.
Kayalıkta sıkışan Karakız 3 gündür kurtarılmayı bekliyor. Keçinin kurtarılmazsa kayalıkta öleceğini söyleyen sahibi Bilal Uçuk, "3 gün önce keçim burada kayalığa düşerek sıkıştı. Kurtarılmazsa ölecek. Biz kurtarmaya çalıştık, buraya kadar kablo çektik. kayayı kırmaya çalıştık. Ama bir tülü olmuyor. Kayada kırılmıyor. Kayalıktan içeri seslenildiği zaman keçi bağırıyor bende buna çok üzülüyorum. Biz keçiyi kurtaramadık yetkilerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Osmaniye, Taşköprü, Karakız, Sumbas, Genel

Kaynak: İHA

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