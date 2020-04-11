Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karakoçan Belediyesi koronavirüse karşı el dezenfektan istasyonu kurdu

Karakoçan Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 ayrı yere kurduğu dezenfekte istasyonunu hizmete sunduBelediye başkanı Ayhan Akbaba, koranavirüs salgınıyla daha etkili bir şekilde mücadele edebilmek adına gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

11.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:10
Karakoçan Belediyesi koronavirüse karşı el dezenfektan istasyonu kurdu
Karakoçan Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 ayrı yere kurduğu dezenfekte istasyonunu hizmete sundu
Belediye başkanı Ayhan Akbaba, koranavirüs salgınıyla daha etkili bir şekilde mücadele edebilmek adına gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Bu kapsamda vatandaşa hijyen desteği sağladıklarını aktaran Akbaba, "Maske, eldiven ve jelden oluşan üçlü setimizi dağıttık.10 farklı noktayada el dezenfektan istasyonları kurduk. Noktalarımızdan her geçişinizde elleriniz için hijyen bizden." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ayhan Akbaba, Karakoçan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Haberler ›› Güncel ››Karakoçan Belediyesi koronavirüse karşı el dezenfektan istasyonu kurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:34: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 15:34: Ahlat'ta dolu etkili oldu - Haber 15:32: Koronavirüsü yenen hastanın mektubu duygulandırdı - Haber 15:32: Elazığ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'a bağlantı yolları kapatıldı - Haber 15:31: Ordu'da fırınlardan vatandaşlara eve ekmek servisi - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler