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Karakoçan'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

03.08.2019 10:24 Karakoçan'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Hayrettin Kuzu'nun kullandığı 34 RE 6281 plakalı otomobil, Yeşilbene Köyü'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kuzu ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları, Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




Karakoçan, Kuzu, Güncel

Kaynak: DHA

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