Karakoçan'da yağmur sele neden oldu

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan yağmur, sele neden oldu. Bazı köylerde su baskınları yaşanırken, seralar da zarar gördü.

Karakoçan ilçesinde dün etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyu süren yağış, sele neden oldu. İlçeye bağlı Tekardıç köyündeki köprü sel suları altında kaldı. Mahmutlu köyünde ise derenin taşması sonucu 2 ahır ile ekili alanlar ve seralar zarar gördü. Belediye ekipleri, sel sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA