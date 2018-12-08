Karakol Komutanı Kazada Öldü

Malatya
'nın Doğanşehir
ilçesindeki Sürgü Jandarma
Karakol Komutanı Başçavuş Kaan
Şafak, geçirdiği trafik kazasında öldü.
Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Sürgü mahallesinde meydana gelen kazada, memleketi Afyonkarahisar
'dan dönen Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Kaan Şafak idaresindeki araç, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada Karakol komutanı Kaan Şafak hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA
Bora Füzesi,Malatya
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:35