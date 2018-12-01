Karakol Komutanı Korucuları Denetledi

Mardin
'in Midyat
ilçesinde Jandarma
Karakol Komutanı Muharrem Durmaz, güvenlik korucularının nöbet kulübelerini denetledi.
Midyat'a bağlı mahallelerde bulunan güvenlik korucularının nöbet tuttuğu kulübeleri denetleyen Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Muharrem Durmaz, nöbetçilerin yerinde olup olmadıklarını ve nizami nöbet tutup tutmadıklarını kontrol etti. Karakol Komutanı Durmaz, yaptığı denetimlerde güvenlik korucuları ile sohbet ederek güvenliğini sağladıkları bölgelerde daha dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu. - MARDİN
Jandarma,Midyat,Mardin
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:36