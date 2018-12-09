Karakol Komutanının Trafik Kazasında Hayatını Kaybetmesi

Malatya
'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Doğanşehir
ilçesine bağlı Sürgü Jandarma
Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan
Şafak için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.
Doğanşehir-Gölbaşı kara yolunun Sürgü mevkisinde tırla karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Başçavuş Kaan Şafak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Buradaki törende Şafak'ın öz geçmişi okunarak, dua edildi. Şafak'ın cenazesi daha sonra cenaze nakil aracına konularak, toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar
'a gönderildi.
Törene, Şafak'ın yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Aydın
Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce
, İnönü Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
, Battalgazi
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
, Yeşilyurt
Belediye Başkanı Mehmet Çınar
, askeri ve sivil erkan katıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan Şafak, yönetimindeki 03 PC 620 plakalı otomobil, Doğanşehir-Gölbaşı kara yolunun Sürgü mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 LM 069 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada sürücü Kaan Şafak olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan eşi Serap, çocukları Kerem ve Kuzey Şafak ise 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Jandarma,Doğanşehir
09 Aralık 2018 Pazar 14:15