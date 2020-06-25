Karakolda doğum yapan kedi ve yavrularına polislerden şefkat eli

Erzincan'da karakolda doğum yapan kedi ve iki yavrusunu polisler büyütüyor.

Karakolda doğum yapan kedi ve yavrularına polislerden şefkat eli
25.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:01
Erzincan'da karakolda doğum yapan kedi ve iki yavrusunu polisler büyütüyor.

Yenişehir Şehit Enis Bediz Karakolunun ardiye kısmında yaklaşık 1 ay önce iki yavru dünyaya getiren kediye polisler şefkat eli uzattı. Karakolda kedinin doğum yaptığını fark eden polisler, kedi ve yavrularını besleyip büyütmeye başladı. Aradan geçen 1 aylık sürede gözleri de açılan yavru kediler karakolun adeta maskotu oldular.

Karakol amiri Komiser Mehmet Akif Eker, "Geçen yılda başka bir kedi karakolda yavrularını dünyaya getirmişti. Altı yavrusunu büyütüp sahiplendirdik. Bu sene bu genç kedimiz ardiyede üç yavru kedi dünyaya getirdi. Bir yavrusu hastalıktan telef oldu. İki yavrusunu büyütüyoruz. Peynir, ciğerle anneyi besleyip, o da sütüyle yavrularına bakıyor. Biraz büyütüp doğaya salacağız" dedi.

Polislerin hayvan sevgisi vatandaşların da takdirini topladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenişehir, Erzincan, Güncel, Haber

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