"Arif v 216", "G.O.R.A.", "A.R.O.G." ve "Hokkabaz" gibi filmlerle sinemaseverler tarafından beğeni kazanan Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Karakomik Filmler"in oyuncu ekibi hayranlarıyla bir araya geldi.

Vizyona bugün giren filmin Akasya AVM'deki gösterimlerine konuk olan ekip, seyircilere film sürecinde yaşadıkları anıları anlattı.

Cem Yılmaz, "Karakomik Filmler"in içerisinde "Kaçamak" ve "2 Arada" isimli iki hikayenin yer aldığını hatırlatarak, "Arkadaş grubu içerisinde 'Ben birazcık daha eğlenceli bir şey izlemek istiyorum.' diyenleri, aynı salonda buluşturmak için böyle bir yöntem yaptık. Yani 'Ben başka bir filme gideyim.' diye değil, 'Hepimiz aynı filme gideriz. Sen birinci bölümden zevk al, ben ikinci bölümden gibi...' bir espri mahiyetinde yola çıktık." dedi.

"Deneysel bir tür"

İlk kez böyle deneysel bir tür yaptıklarına işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Herkesin zevk alıp, üzerine olumlu şeylerin bize döndüğü 2, 3 gün geçirdik. Sizlerden de güzel reaksiyonlar bekliyoruz. (Senaryo olarak) Bazı hikayelerin 16, 17 yıllık geçmişi var. Bazıları 5, 6, bazıları ise 7, 8 yaşında. Aşağı yukarı 8, 9 hikaye vardı. Bunların dördünü çektik, hazır. Türlü türlü tatsızlıklarla takvimimiz biraz kaydı ama çok film birikti. Birçok arkadaşımın filmi ekim ayında bizimle beraber başlayarak vizyona girecek."

Yılmaz, Türkiye'de son 5 yılda tiyatroya ve sinemaya ilginin belirgin bir şekilde arttığına dikkati çekerek, "Canlı performanslara, tiyatro oyunlarına kadar birçok arkadaşımız sahnede de performans gösteriyor. Perde de sinema seyircimiz uzun yıllardır ne yaptığımızı biliyorlar. Biz bir çıtayı muhafaza etmeye çalışıyoruz ama başka başka türlerde deneme fırsatı bu projeyle bize nasip oldu. Çok kıymetli oyuncu arkadaşlarımla çalıştım." diye konuştu.

Seyircilerin yıllardır kendi filmlerine sahip çıktığına işaret eden Cem Yılmaz, bu anlamda Türk halkına teşekkür ederek, "Türk sinemasında biz Yeşilçam geleneğinin devamıyız. Kıymetini bilin. Biz çoğunlukla komedi filmleri üreten insanlar olarak tanınsak da filmlerimizden özellikle bugün için izleyeceğiniz filmin bir tanesi acıklı bir hikayedir. Bunu da yapmaktan çok zevk alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizim için de ilk defa farklı bir tecrübe olacak"

Zafer Algöz, birbirinden güzel iki farklı film yaptıklarını belirterek, "Birini ana yemek olarak, diğerini tatlı olarak sizlere ikram edeceğiz. Türkiye'de ilk defa bir sinema bileti ile 2 farklı filmi seyircilerimizin karşısına çıkaracağız. Bizim için de ilk defa farklı bir tecrübe olacak. Umut ediyorum ki çok beğeneceksiniz." dedi.

Uraz Kaygılaroğlu, filmlerin şahane olduğu yorumunda bulunarak, şunları anlattı:

"İlk film biraz daha duygusal ve dramatik, çok keyifli bir hikaye. İkincisi de yine alışık olduğunuz, kahkahalar atacağınız bir film olacak. Biz çalışırken çok eğlendik. Ben ilk defa böyle bir kadro içerisinde şans buldum. O yüzden de çok mutlu ve heyecanlıyım."

Müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, ilk kez bir sinema filminde rol aldığını dile getirerek, "Heyecanlıyım. Umarım herkes filmi beğenir. Biz çok eğlendik filmleri çekerken, ikisi de birbirinden farklı hikaye." şeklinde konuştu.

Can Yılmaz, güzel bir film ortaya çıkarmak adına mücadele verdiklerini aktararak, "Bu filmde ilk defa 3 dakika sınırını aşıp, gerçekten bir rol oynuyorum. Bu bakımdan kariyerim adına önemli bir film serisi bu. Klasik bir şey olacak ama biz çekerken çok eğlendik ve güldük. Neşeli günler geçirdik ama film pek öyle olmadı." değerlendirmesini yaptı.

Umut Kurt, filmin geniş bir oyuncu kadrosu ile çekildiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Cem ağabeyin farklı türlerde filmleri var. 'GORA' serisi, 'Hokkabaz' var, 'Her şey Çok Güzel Olacak' var. Fakat bu farklı filmleri bu defa tek seferde izleme şansınız oldu. Bunun içinde olduğum için kendi adıma çok mutluyum. Bir de sette hissettiğim bir şey var, Cem ağabeyin filminde oynamak, o filmin sahibi olmakmış. Gerçekten bütün ekip filmin sahibi oldu."

Karakomik Filmler hakkında

Cem Yılmaz'ın "iki film birden" konseptli projesi "Karakomik Filmler" filminin ilki "Kaçamak" ve "2 Arada" isimli iki orta metraj filmden oluşuyor.

Başrollerinde Cem Yılmaz'ın yanı sıra Özkan Uğur, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Can Yılmaz'ın yer aldığı "Kaçamak", eşlerine yalan söyleyip felekten bir hafta sonu geçirmek için lüks bir işletmede bir araya gelen bir grup erkeğin, yakınlarına dünya dışı varlıkların iniş yapmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Yine Yılmaz'ın başrolde olduğu Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebuzziya ve Uraz Kaygılaroğlu'nun rol aldığı "2 Arada" ise arabalı vapurda çalışan Metin'in yaşadıklarını ele alıyor.

Ahmet Sesigürgil'ün görüntü yönetmenliğini gerçekleştirdiği filmin müziklerini ise Jingle House hazırladı.

Kaynak: AA