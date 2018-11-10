Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Açıklaması

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:04



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:04

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 78'inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.Baydilli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurcusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 78'nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Baydilli mesajında, Gazi Mustafa Kemal'in en büyük eseri Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalması ve daima ileriye gitmesi için çalışan ve okuyan bir gençlik yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.Baydilli mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. İnsani değerlere verdiği önem ve evrensel düşünce yapısı ile Atatürk, dünyanın halen saygı duyduğu ve andığı bir lider olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük teşekkürü ancak uğruna birçok mücadeleye girdiği ve sonunda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni en iyi şekilde koruyarak ve ileriye taşıyarak edebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum." - ŞANLIURFA