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Karaköprü Belediyesi sağlık çalışanları için maske üretiyor

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezinde, sağlık çalışanları için maske üretimine başlandı.

04.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:02
Karaköprü Belediyesi sağlık çalışanları için maske üretiyor
Şanlıurfa 'nın Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezinde, sağlık çalışanları için maske üretimine başlandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili Karaköprü Belediyesi Kültür Müdürlüğündeki usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler, sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Maske üretimi için hammadde teminin ardından üretime başlayarak günlük olarak yaklaşık bin adet maske üretilip, Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderiliyor.

Maske üretim atölyesini inceleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, küresel bir tehdit oluşturan korona virüse (Covid-19) karşı tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Karaköprü Belediyesi olarak ilçede dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Baydilli, belediye olarak kamu kurumlarında, parklarda ve caddelerde dezenfekte çalışmasına devam ettiklerini aktardı. Baydili açıklamasının devamında, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi bizlerden maske talep etmesi üzerine kültür müdürlüğündeki tüm kurslarımız kapalı olmasına rağmen hijyenik bir ortamda sosyal mesafeyi koruyarak usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler tarafından maske üretimi gerçekleştiriliyor. Burada üretilen maskeler hastaneye teslim edilerek sağlık çalışanlarına dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bizler sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte kendilerini hijyenik bir şekilde korumaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Karaköprü, Eyyübiye, Güncel
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