Karaköprü Belediyespor Artvin Hopa'yı Ağırlayacak

Kaynak: İHA

TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor sahasında yarın Artvin Hopaspor'u ağırlayacak.TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 24. Hafta maçında yarın sahasında Artvin Hopaspor'u konuk edecek. Play Off iddiasını sürdüren kırmızı siyahlı ekip maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip son antrenmanda hız, dayanıklılık ve taktik çalışırken, Teknik Direktör Hüseyin Dağ yarınki maçtan mutlak suretle galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi.Teknik Direktör Dağ, "Geçen hafta çok zor bir deplasmandan önemli bir puan aldık hatta galibiyeti kaçırdık. Yarınki maça da iyi hazırlandık, mutlak galibiyet için sahaya çıkacağız. Hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için tüm mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Yarın taraftarımızın, Karaköprülü hemşerilerimizin bizi yalnız bırakmamasını istiyoruz. İnşallah galibiyet alarak üst sıralara doğru tırmanacağız" diye konuştu.Yarın saat 15.00'te Faruk Çelik Stadında başlayacak olan maçı İstanbul Bölgesi Hakemi Mehmet Türkmen yönetecek. - ŞANLIURFA