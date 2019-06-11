Karaköprü Belediyespor'da altyapı seçmeleri yapılacak

Karbel Karaköprü
Belediyespor'da yeni yeteneklerin keşfedilmesi için alt yapı seçmeleri yapılacak.
Karbel Karaköprü
Belediyespor yeni yetenekleri bulup takıma kazandırmak için alt yapı seçmeleri yapacak. 20-22 Haziran tarihleri arasında saat 16.00'da yapılacak olan seçmelere 2003-2004-2005 ve 2006 doğumlu adaylar katılabilecek. Seçmelerin Karaköprü
'de Çankaya
Mahallesi'nde bulunan Efor halı saha tesislerinde yapılacağı öğrenilirken, lisanslı futbolcuların kulüplerinden izin almaları gerektiği belirtildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Karaköprü
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