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Karaköprü Belediyespor liderliğe yükseldi

Karbel Karaköprü Belediyespor Kızılcabölükspor'u 3-0 mağlup ederek 1. grupta liderliğe yükseldi.

09.10.2019 17:58Karaköprü Belediyespor liderliğe yükseldi
Karbel Karaköprü Belediyespor Kızılcabölükspor'u 3-0 mağlup ederek 1. grupta liderliğe yükseldi.

TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 7. hafta maçında Kızılcabölükspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Kırmızı siyahlı ekibin gollerini Gökdeniz Varol, Ramiz Ok ve Ömer Buğdaycı kaydetti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de karşılaşmayı tribünden takip ederek takıma destek verirken, maç sonunda galibiyet sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.

Maç sonunda kırmızı siyahlı ekibin futbolcuları ve taraftarlar galibiyeti kutladı. - ŞANLIURFA

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Karaköprü, Spor

Kaynak: İHA

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