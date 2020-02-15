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Karaköprü Belediyespor müsabakadan galibiyetle ayrıldı

Karbel Karaköprü Belediyespor Yomraspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

15.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:33Karaköprü Belediyespor müsabakadan galibiyetle ayrıldı
Karbel Belediyespor Yomraspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 23. hafta maçında Yomraspor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı siyahlı ekip rakibini Emre Okur'un 79. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor'un Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral ve yönetim kurulu üyeleri ve kulübün eski başkanı Mustafa Aslan da tribünden takip ederken, maç sonu yöneticiler futbolcular galibiyeti birlikte kutladı. Karbel Karaköprü Belediyespor Yomraspor karşısında aldığı kritik 3 puanla puanını 36'ya çıkarırken zirve takibini bırakmadı. - ŞANLIURFA

Türkiye Futbol Federasyonu, Emre Okur, Karaköprü, Spor

Kaynak: İHA

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