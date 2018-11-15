Karaköprü'de Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

Karaköprü
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen jonglör gösterisinde minik çocuklar gönüllerince eğlendi.
Karaköprü Belediyesi çocukların eğlenmesi ve güzel zaman geçirmesi adına jonglör gösterisi etkinliği düzenledi. Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ilk olarak Oyun ve Oyuncak Müzesini gezdi. Daha sonra minik öğrenciler jonglör Bilal Çiftçi'nin hazırladığı gösteriler eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Jonglör gösterisinde illüzyon, bisiklet şovu, yarışma ve çeşitli gösteriler yapılırken, çocuklar yapılan gösteri ve yarışlarda doyasıya eğlendi. Jonglör gösterisi üç seans halinde yapılırken okullardan ve kreşlerden öğrenciler de katılım gösterdi.
Gösterilerin ardından minik öğrenciler arasında lobut atma yarışması düzenlendi. Yarışmada başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ŞANLIURFA
Karaköprü
15 Kasım 2018 Perşembe 14:21