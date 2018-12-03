Karaköprü'de Engeliler Unutulmadı

Karaköprü
Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında ilçedeki Edessa Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi ziyaret edilerek engelli öğrenciler, öğretmenler ve velileriyle bir araya geldi.
Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında engelli bireyleri de unutmayarak 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli öğrencileri ziyaret etti. Karaköprü Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği programda, Karaköprü Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan ilçedeki Edessa Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek okuldaki engelli öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle bir araya geldi. Öğrencilere ve öğretmenlerine karanfil dağıtan Başkanvekili Kaytan, velilerle bir süre sohbet etti.
Ziyaretin ardından açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, Karaköprü Belediyesi olarak engelli bireyleri unutmadıklarını ve onlara yönelik çalışmalar da yürüttüklerini dile getirdi. Kaytan, "Engelsiz bir yaşamı tesis etmek için engelli kardeşlerimize yönelik projelerimiz, çalışmalarımız var. Bugün de engelliler günü kapsamında özel uygulama okulunu ziyaret ettik. Burada kardeşlerimizle ve öğretmenleriyle buluştuk, sohbet ettik. Hep birlikte el ele vererek engelleri ortadan kaldırabiliriz " diye konuştu. - ŞANLIURFA
3 Aralık,Karaköprü
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:38