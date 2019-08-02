Haberler» Yaşam» Haber

Karaköprü'de ikram çeşmesinden limonata akıyor

Karaköprü Belediyesi tarafından hizmete sunulan ikram çeşmesinde sıcak havalarla birlikte soğuk limonata akıyor.

02.08.2019 15:44 Karaköprü'de ikram çeşmesinden limonata akıyor
Karaköprü Belediyesi tarafından hizmete sunulan ikram çeşmesinde sıcak havalarla birlikte soğuk limonata akıyor. Cuma namazından sonra vatandaşlar ve çocuklar ikram çeşmesinden limonata içerek serinledi.

Karaköprü Belediyesi'nin hizmete koyduğu ikram çeşmesinde sıcak havalarda vatandaşların serinlemesi için soğuk limonata akıyor. Cuma günleri namazdan sonra çeşmeden limonata ikramı yapılırken özellikle çocuklar ve namazdan çıkan vatandaşlar limonataya ilgi gösterdi.

İkram çeşmesinden kış ayları da sabah işe giden vatandaşlar ve okula giden öğrenciler için sıcak çorba ikramı hizmeti sunuluyor. - ŞANLIURFA

Karaköprü, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
17:16   Oyuncak Kütüphanesi öğrenci ve velileri piknikte bir araya geldi
17:10   DOD'da tersine kaynaştırma uygulaması
16:53   Kan bağışçıları ödüllendirildi
15:44   Karaköprü'de ikram çeşmesinden limonata akıyor
15:40   Yenişehir'in startejik planı tanıtıldı
15:27   Diyarbakırlı genç berber, sokak sokak gezip çocukları ücretsiz tıraş ediyor
15:21   Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den Kazım Kurt'a iadeyi ziyaret