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Karaköprü'de kadınlara gebelik ve doğum eğitimi verildi

Karaköprü Belediyesi tarafından düzenlenen programda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuna Akçal tarafından kadınlara gebelik ve doğum eğitimi verildi.

15.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:13Karaköprü'de kadınlara gebelik ve doğum eğitimi verildi
Belediyesi tarafından düzenlenen programda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuna Akçal tarafından kadınlara gebelik ve doğum eğitimi verildi.

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşlar için farklı konularda eğitimlerini sürdürüyor. Kadınlara yönelik gerçekleştirilen programda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuna Akçal tarafından gebelik ve doğum eğitimi verildi.

Op. Dr. Tuna Akçal gebelik döneminden başlayarak doğum ve sonrasında kadınların yapması gerekenlerle ilgili bir sunum gerçekleştirirken, kadınların sorularını da yanıtladı. Op. Dr. Akçal, doğum sürecinin bir uzman gözetiminde ilerlemesinin ve annelerin bu konuda bilinçlenmesinin öneminden bahsetti.

Programdan sonra konuşan Op. Dr. Tuna Akçal ilçede yaşayan özellikle gebe kadınlar için böyle bir program yapmaları konusunda Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile görüştüklerini ve Başkan Baydilli'nin de konuya olumlu yaklaştığını kaydetti.

Op. Dr. Akçal, "Şanlıurfa doğurganlık oranı yüksek olduğu için böyle bir program yaparak gebeleri bilgilendirmek istedik. Çünkü gebelik döneminde bazı sıkıntılar çıkabiliyor ve bunları aşmak için gebelerin bilinçli olması gerekiyor. Biz de bu dönemde neler yapılması gerektiğini kendilerine aktardık. Bu programın düzenlenmesinde katkılarından dolayı Karaköprü Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa katılan kadınlar da verimli ve bilgilendirici bir eğitim olduğunu ifade ederek, programı düzenleyen Karaköprü Belediyesine ve Op. Dr. Tuna Akçal'a teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Karaköprü, Güncel

Kaynak: İHA

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