Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Karaköprü'de korona virüsüne karşı toplantı yapıldı - Haberler

Karaköprü'de korona virüsüne karşı toplantı yapıldı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek korona virüse karşı yapılan dezenfekte çalışmalarını ve alınacak önlemler konusunda toplantı gerçekleştirdi.

20.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:36
Karaköprü'de korona virüsüne karşı toplantı yapıldı
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek korona virüse karşı yapılan dezenfekte çalışmalarını ve alınacak önlemler konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçe genelinde korona virüse karşı yapılan dezenfekte çalışmalarını değerlendirmek, alınacak yeni tedbirleri görüşmek amacıya başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenleyip önlemleri genişleterek en üst düzeye çıkarılması konusunda toplantı gerçekleştirdi. Baydilli konuşmasında, "Dünyayı etkisi altına alan covid-19 korona virüsüne karşı tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa 'da ve Karaköprü'de önlemlerimizi hat safhaya çıkartarak tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz, şu unutulmasın ki virüs alınacak tedbirlerden daha güçlü değildir. Önlemlerimizi en iyi şekilde alırsak daha fazla alana yayılmasını önleriz" ifadelerini kulandı.

Toplantıda bu güne kadar yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında başkan yardımcılarından ve birim müdürlerinden bilgi alan Baydilli korona virüsüne karşı çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini de dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Metin Baydilli, Şanlıurfa, Karaköprü, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar

Son Dakika Güncel Haberleri

Genç kız kavga ettiği sevgilisinin çalıştığı marketi yakmak istedi - Haber Serbest piyasada altın fiyatları - Haber Sağlık çalışanlarından Korona virüsüne karşı 'evde kalın' mesajı - Haber Karabük Belediyesi alacakları erteledi - Haber Keşan'da koronavirüs nedeniyle banklar kaldırıldı - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber
Loading